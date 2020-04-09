Kızılcahamam Belediyesinden mezbahada yeni uygulama Kızılcahamam Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların daha sağlıklı et tüketmesi için Belediye Mezbahasında yeni uygulama başlattı.

Kızılcahamam Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların daha sağlıklı et tüketmesi için Belediye Mezbahasında yeni uygulama başlattı.

Karkasların hijyenik şartlarda tüketiciye ulaşması için Kovid-19 bulaşma riskine karşı korunması amacı ile etlerin tek tek her parçası sarılarak sevkiyatı yapılıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Vatandaşımızın sağlığı her şeyden önemli. Belediyemiz Mezbahası dezenfekte edilerek hayvanların kesimi İslami şartlarda yapılıyor. Etler tek tek parçalara ayrılıp hijyenik şartlarda poşetleniyor ve sevkiyatı yapılıyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla etleri tüketebilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA