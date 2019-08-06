Kızılcahamam Belediyesinden evde ücretsiz berber hizmeti

06.08.2019 10:52

Kızılcahamam Belediyesi, rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara evde ücretsiz berber hizmeti veriyor.

Belediye ekipleri AK Masa birimi ile koordineli gerçekleştirdiği çalışmada vatandaşların saç kesimi ve sakal tıraşı ile kişisel bakımlarını gerçekleştiriyor.

Bu arada yılın 6 ayında 286 hastaya nakil hizmeti verildiği, 46 mahallede cami, 363 evde de temizlik yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA