Kızılcahamam Belediyesinde araç kiralama dönemi sona erdi
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Kızılcahamam Belediyesinde araç kiralama dönemi sona erdi

Anadolu Ajansı / Osman Karaslan - Haberler | Güncel
Kızılcahamam Belediyesinde araç kiralama dönemi sona erdi

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 2011 yılından 2019 yılına kadar devam eden belediye hizmetleri için araç kiralama işine belediye olarak son verdiklerini belirtti.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 2011 yılından 2019 yılına kadar devam eden belediye hizmetleri için araç kiralama işine belediye olarak son verdiklerini belirtti.

Acar, yaptığı açıklamada, araç kiralamaya son vermelerinin ardından borçlanmadan 2 yıl içerisinde Kızılcahamam Belediyesi araç filosuna 18 yeni araç ilave ettiklerini dile getirdi.

Araç filolarını yenilemeye ve genişletmeye devam edeceklerini aktaran Acar, araçların ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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