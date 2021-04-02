Kızılcahamam Belediyesinde araç kiralama dönemi sona erdi

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 2011 yılından 2019 yılına kadar devam eden belediye hizmetleri için araç kiralama işine belediye olarak son verdiklerini belirtti.