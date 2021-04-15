Kızılcahamam Belediyesince kurs düzenlendi
Anadolu Ajansı / Osman Karaslan - Haberler | Güncel
Kızılcahamam Belediyesince resim, ahşap boyama ve şekillendirme ile tiyatro, drama ve diksiyon kursu açıldı.
Kızılcahamam Belediyesince resim, ahşap boyama ve şekillendirme ile tiyatro, drama ve diksiyon kursu açıldı.
Belediyenin kültür sanat faaliyetleri kapsamında öğrencilere ve vatandaşlara yönelik düzenlediği kurslar ücretsiz olacak.
Kayıtların Kızılcahamam Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan