Kızılcahamam Belediyesi yolda kalan yolcuların yardımına koştu - Haberler
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Kızılcahamam Belediyesi yolda kalan yolcuların yardımına koştu

Kızılcahamam Belediyesi yolda kalan yolcuların yardımına koştu
AA / Osman Karaslan - Haberler | Güncel

Yoğun kar yağışı, özellikle şehirlerarası yolculuk yapanları olumsuz etkiledi.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Yoğun kar yağışı, özellikle şehirlerarası yolculuk yapanları olumsuz etkiledi.

Ankara- İstanbul kara yolu, Kızılcahamam Yakakaya Mahallesi mevkisinde otobüsleri arızalandığı için mahsur kalan yolcular, Kızılcahamam Belediye ekipleri tarafından bölgede bulunan en yakın tesise ulaştırıldı.

Yolcular, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'a yardımlarından dolayı teşekkür etti.

AA / Osman Karaslan - Son Dakika Haberleri

Kızılcahamam, İstanbul, Ankara, kar, Güncel, Haber

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