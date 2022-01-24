Kızılcahamam Belediyesi yolda kalan yolcuların yardımına koştu

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Yoğun kar yağışı, özellikle şehirlerarası yolculuk yapanları olumsuz etkiledi.

Ankara- İstanbul kara yolu, Kızılcahamam Yakakaya Mahallesi mevkisinde otobüsleri arızalandığı için mahsur kalan yolcular, Kızılcahamam Belediye ekipleri tarafından bölgede bulunan en yakın tesise ulaştırıldı.

Yolcular, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'a yardımlarından dolayı teşekkür etti.