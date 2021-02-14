Kızılcahamam Belediyesi, sokak köpekleri için seferber oldu

Kızılcahamam Belediyesi, pandemi sürecinde sokak hayvanlarını beslemeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, gerek sokaklarda, gerekse oluşturulan besleme odaklarında sürekli ve düzenli olarak beslemelerin yapıldığı ve yapılmaya devam edildiği bildirildi.

Açıklamada, çeşitli nedenlerle trafik kazası ve bunun gibi durumlarda yaralanan başıboş sokak hayvanlarının da tedavi edilip, doğal yaşam ortamlarına bırakıldığı belirtildi.

Son bir yılda 137 köpeğin Belediye tarafından, 100 köpeğin de Ankara'ya gönderilerek kısırlaştırması ve aşıları yapıldığı ifade edilen açılamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca Kızılcahamam Belediyesi olarak vatandaşlarımızın saldırgan köpek şikayeti üzerine son iki hafta içinde 5 ayrı ısırma vaka oluşması nedeniyle söz konusu yerlerde bulunan saldırgan köpeklerin toplanması ve rehabilite edilmesi için gerekli çalışmaları da yapmaktayız. İlçemizin mesire alanı olması nedeni ile çevreden çok sayıda köpek ormanlarımıza bırakılmaktadır. Son günlerde bu sayı çoğalmıştır. Bilgimiz dışında yaşanan bazı olumsuz vakalara hemen müdahale etmemize rağmen basında çıkan haberleri üzüntü ile izlemekteyiz. Mevcut geçici bakımevimizi en kısa süre içinde daha geniş kapsamlı hizmet vermek amacıyla yenileyeceğiz. Ekiplerimiz gece gündüz demeden hem vatandaşlarımızın, hem de sokaktaki canlarımızın sağlığı ve yaşam haklarını korumak adına canla başla çalışmalarını sürdürecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan