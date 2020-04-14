Kızılcahamam Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Kızılcahamam ilçesinde belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle doğada yiyecek bulması zorlaşan sokak hayvanlarına yem bıraktı.
14.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:49
Kızılcahamam ilçesinde belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle doğada yiyecek bulması zorlaşan sokak hayvanlarına yem bıraktı.
Kızılcahamam Belediyesi, ilçede farklı 4-5 noktada hayvan besleme alanları oluşturdu.
Bu alanlara günlük yaklaşık 70 kilogram yem bırakıldığı bildirildi.
Kaynak: AA