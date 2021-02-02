Kızılcahamam Belediyesi'nin fide desteği için 700'e yakın başvuru alındı
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Kızılcahamam Belediyesi'nin fide desteği için 700'e yakın başvuru alındı

02.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:14
Kızılcahamam Belediyesi'nin fide desteği için 700'e yakın başvuru alındı

Kızılcahamam Belediyesi'nin geçen ay çiftçilere yönelik başlattığı fide desteği için 700'e yakın çiftçi başvurdu.

Kızılcahamam Belediyesi'nin geçen ay çiftçilere yönelik başlattığı fide desteği için 700'e yakın çiftçi başvurdu.

Kızılcahamam'da çiftçilik yapan üreticilere, domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesinin yüzde 50 hibeli olarak dağıtımı için ön talep toplandı.

700'e yakın vatandaş, 375 bin fide talebinde bulundu.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilecek olan yüzde 50 hibeli fide dağıtımı için ön kayıtlarımızı tamamladık. 700'e yakın vatandaşımız 375 bin fide talebinde bulundu. Çiftçilerimize şimdiden hayırlı olsun. Çiftçilerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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