Kızılcahamam Belediyesi mezbahanesine "Helal Gıda Sertifikası"
12.01.2021 13:43 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:46
Kızılcahamam Belediyesi mezbahanesi Helal Gıda Sertifikası almaya hak kazandı.
Kızılcahamam Belediyesi mezbahanesi Helal Gıda Sertifikası almaya hak kazandı.
Belediye mezbahanesi gerekli veteriner ve sağlık kontrolleri ile hijyen kurallarına uyarak çalışmalarını titizlikle devam ettiriyor.
Belediye Başkanı Süleyman Acar, vatandaşların mezbahanede kesimi yapılan etleri güvenle tüketebileceğini söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan