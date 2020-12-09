Kızılcahamam Belediyesi kışa hazır
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Kızılcahamam Belediyesi kışa hazır

09.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:48
Kızılcahamam Belediyesi kışa hazır

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Belediyesi Garaj Amirliğini ziyaret ederek, karla mücadeleyle ilgili alınan tedbirleri denetledi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Belediyesi Garaj Amirliğini ziyaret ederek, karla mücadeleyle ilgili alınan tedbirleri denetledi.

Kızılcahamam Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görevli ekipler, sürekli hazır bekletilecek.

Acar, kışın sert yaşandığı ilçede belediye olarak her türlü önlemi aldıklarını belirterek, "Kış aylarında karla mücadele programımızı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre düzenliyor; ana arter özelliği olan yollara önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın her türlü talep ve şikayetlerini ivedilikle çözüme kavuşturuyoruz. Kızılcahamam halkının kar yağışından mağdur olmaması için bu yıl da ekiplerimizle sahada olacağız." dedi.

Acar, vatandaşların kış lastiği uygulaması ile maske, mesafe ve hijyen kurallarına da uymalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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