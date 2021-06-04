Kızılcahamam Belediyesi İlçe Nüfusu Kadar İlçeye Çiçek Ekti
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Kızılcahamam Belediyesi İlçe Nüfusu Kadar İlçeye Çiçek Ekti

Kızılcahamam Belediyesi İlçe Nüfusu Kadar İlçeye Çiçek Ekti
Habermetre - Haberler | Toplum

Kızılcahamam Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü tarafından İlçe Nufüsü 27 bin 507 adet çiçek diktiPark Bahçe Müdürlüğü tarafından Sokak lambalarının direklerine, Parklara ve kurum önlerine Sarkıcı Petunya, Kadife, Begonya, Cam Güzeli, Gazanya, Zinya, Mine, Yıldız ve Kül Çiçekler dikildi.

Kızılcahamam Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü tarafından İlçe Nufüsü 27 bin 507 adet çiçek diktiPark Bahçe Müdürlüğü tarafından Sokak lambalarının direklerine, Parklara ve kurum önlerine Sarkıcı Petunya, Kadife, Begonya, Cam Güzeli, Gazanya, Zinya, Mine, Yıldız ve Kül Çiçekler dikildi. Park ve Bahçeler Müdürü Talip Yüce Yaptığı açıklamda; Kızılcahamam'da her bir vatandaşımızın dikili bir çiçeği var artık. İlçe Halkımızı ve işimizi severek yapıyoruz. Türkiye'nin Termal Cenneti Kızılcahamam'a gelecek olan misafirlerimizide çiçeklerle karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar yaptığı açıklamada yaparak ilçeye yapılan projeler hakkında bahsetti Bu Halk, Yapılan İyiliği de Hizmeti de Unutmaz…Sevginin rengini en ücra köşelere taşımak için kapı kapı gezerek vatandaşların dertlerini dinliyor 2 yılda kazandırdığı proje ve hizmetleri anlatıyoruz. "Gönülden Gönüle Bir Yol Vardır" sloganı ile yola devam ettiklerini belirten Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Muhabbetimizi her daim diri tutmak için milletimizin yanında olmaya söz verdik. Hemşerilerimiz ile birlik, beraberlik, kaynaşma ve dayanışma duygularını en üst seviyede tutmanın gayreti içerisindeyiz. İnsanımızı seviyoruz, her konuda onların yanlarındayız. Büyüklerimizin görüşlerini almak, gençlerimizin isteklerine kulak vermek ve her bir bireyimizin derdine ortak olmak için tüm gayretimiz ile çalışmaya devam ediyoruz. " Park Bahçe Müdürlüğümüz ise ilçe nüfusumuz 27 Bin 507 adet çiçek dikerek ilçemize gelen misafirlerimizi ve ilçe halkımızı parklarımızda gözlerini kamaştıracak dedi.

Kaynak: Habermetre

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Kızılcahamam Belediyesi İlçe Nüfusu Kadar İlçeye Çiçek Ekti - Haberler
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