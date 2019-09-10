Kızılcahamam Belediyesi haşereye karşı ilaçlama mesaisini sürdürüyor

10.09.2019 11:06

Kızılcahamam Belediyesi haşere mücadelesine devam ediyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı yazılı açıklamada, Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce ilaçlamaların devam ettiğini belirtti.

Halk ve çevre sağılığını korumak amacıyla belediyenin çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Acar, özellikle sivrisinek ve kara sineklerin verebileceği rahatsızlıkları en aza indirmek için ekiplerin yoğun mesai harcadığını belirtti.

Kaynak: AA