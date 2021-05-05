Kızılcahamam Belediyesi haşerelerle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor
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Kızılcahamam Belediyesi haşerelerle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Kızılcahamam Belediyesi haşerelerle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor
Anadolu Ajansı / Osman Karaslan - Haberler | Güncel

Kızılcahamam Belediyesi ekipleri yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde toplum sağlığının korunması için ilçenin dört bir yanını dezenfekte ederken, haşere ve sinekle mücadelesini sürdürüyor.

Kızılcahamam Belediyesi ekipleri yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde toplum sağlığının korunması için ilçenin dört bir yanını dezenfekte ederken, haşere ve sinekle mücadelesini sürdürüyor.

Ekipler özellikle üreme alanlarına yönelik kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal ilaçlama çalışması yürütüyor. Çalışmalar dahilinde dere yatakları ve parklara öncelik veriliyor.

Sağlık Bakanlığından ruhsatlandırılmış, insan sağlığına zararsız çevre sağlığı grubu ilaçlar kullanan ekipler, vatandaşlardan gelen taleplere göre de açık alanlarda ilaçlama yapıyor. Vatandaşlar, Kızılcahamam Belediyesini arayarak ilaçlama talep edebiliyor.

İlaçlama çalışmaları ile yazın vatandaşları haşere ve sineklerden uzak tutmayı amaçladıklarını belirten Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sinek popülasyonunun artmasını engellemek için kontrolsüz çöp atılmasının önüne geçilmesi ve aşırı sulamadan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Acar, "İlaçlama çalışmalarımız Kızılcahamam'ın tüm mahallelerinde yaz kış devam ediyor. Ekiplerimiz düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını yürütüyor. Amacımız vatandaşlarımızın haşeresiz, huzurlu bir yaz geçirmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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