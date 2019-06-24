Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımının kampı sona erdi.

Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımı ve U-15 Milli Takım Teknik Direktörü Halil Yılmaz, Kızılcahamam'ın güreşin merkezi olduğunu söyledi.

27-30 Haziran tarihleri arasında Polonya'da yapılacak olan U-15 Avrupa Şampiyonası için Kızılcahamam Ayşe Bezci Turizm Uygulama Oteli'nde kamp yaptıklarını dile getiren Yılmaz, "Kamp çok verimli geçtiği. Milli takımımızın Polonya'da bireysel ve takım halinde başarılı olacağına inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA