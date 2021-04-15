Kızılcahamam Belediyesi günde 150 aileye iftar yemeği ulaştırıyor

Kızılcahamam Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ramazan boyunca günde 150 aileye iftar yemeği ulaştırıyor.

Kızılcahamam Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ramazan boyunca günde 150 aileye iftar yemeği ulaştırıyor.

Yemek dağıtım aracı ile ilçenin farklı noktalarındaki ihtiyaç sahibi ailelere günlük yemek servisi yapılıyor.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, günlük 150 aile, yaklaşık 600 kişiye yemek ulaştırdıklarını belirtti.

Bu yıl salgın tedbirleri kapsamında iftar çadırı hizmetini verememenin burukluğunu yaşadıklarını dile getiren Acar, ihtiyaç sahibi ailelerin bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için sefer tasları ile evlerine yemek dağıttıklarını bildirdi.

Acar, hayırsever vatandaşlara da maddi ve manevi destekleri için teşekkür ederek, "Allah birlik ve beraberliğimiz bozmasın." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan