Kızılcahamam Belediyesi evde temizlik hizmeti veriyor

Kızılcahamam Belediyesi engelli, yaşlı veya kronik sağlık sorunu olan vatandaşlar için evde temizlik hizmeti veriyor.

Belediye ekipleri, yaşa bağlı sağlık sorunları, fiziksel güçsüzlük ya da ekonomik yetersizlikler nedeniyle evlerinin temizliğini yapmakta zorluk çeken yaşlılara ve engelli vatandaşlara yardım eli uzatıyor.

Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın talimatıyla AK Masa birimi tarafından dört kişilik bir ekip, önceden randevu alınan evlere gidip temizlik yapıyor.

Kızılcahamam'da ayda 60 hane bu hizmetten yararlanıyor.

Güvem Mahallesi'nde yaşayan ve evi ekiplerce temizlenen 92 yaşındaki Satılmış Yoğurtçu, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belediye Başkanı Acar ise her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirterek, "Mahallede temizlik ekibi çalışmalarına devam ediyor. Bu güzel çalışma ile ilçe merkezi ve mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlamak, onlardan gelen olumlu tepkileri alarak hizmet edebilmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor." dedi.

Kaynak: AA