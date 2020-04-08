Kızılcahamam Belediyesi esnafa maske dağıttı Kızılcahamam Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında esnafa maske dağıttı.

Kızılcahamam Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında esnafa maske dağıttı.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, ilçede Kovid-19 tedbirlerini uygulamayı sürdürdüklerini belirtti.

Zabıta ekiplerinin esnafımıza maske dağıttığını aktaran Acar, "Allah izin verirse maske dağıtımı devam edecek. Vatandaşlarımızdan ricamız, mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları, çıkmak zorundalarsa da güvenli sayılan sosyal mesafeyi korumalarıdır. Bu süreçte sağlık tedbirlerimizi almaya lütfen özen gösterelim. Unutmayalım ki en önemli tedbir risk almamaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA