Kızılcahamam Belediyesi EMITT Fuarı'na katıldı
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Kızılcahamam Belediyesi EMITT Fuarı'na katıldı

Ankara'nın Kızılcahamam Belediyesi EMITT Fuarı'na katıldıklarını bildirdi.

31.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:20
Kızılcahamam Belediyesi EMITT Fuarı'na katıldı

'nın Belediyesi EMITT Fuarı'na katıldıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 24. kez düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) yerlerini alarak Kızılcahamam'ın tanıtımına katkı sundukları aktarıldı.

Fuarda açılan stantta Kızılcahamam'ın yöresel ürünleri, belediyesi tarafından hazırlatılan broşürlerle ilçenin doğal güzellikleri tanıtılacak.


Fuar, 30 Ocak - 02 Şubat'ta ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
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