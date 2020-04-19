Kızılcahamam Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor Sokağa çıkma yasağı sebebiyle sessizliğe bürünen Kızılcahamam'da belediye ekipleri, temizlik, dezenfekte çalışmalarına, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de yardımları ulaştırmaya devam ediyor.

Sokağa çıkma yasağı sebebiyle sessizliğe bürünen Kızılcahamam'da belediye ekipleri, temizlik, dezenfekte çalışmalarına, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de yardımları ulaştırmaya devam ediyor.

Kızılcahamam Belediyesi koronavirüsün başladığı günden itibaren cadde ve sokaklarda dezenfekte işlemi yapıyor.

Sokağa çıkma yasağı sebebiyle evinden çıkamayan vatandaşların ihtiyacını da Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri gideriyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar; "Koronavirüs mücadelesinde görevlilerimizin işini kolaylaştıran ve kurallara riayet ederek bu süreçte kararlı bir duruş sergileyen değerli halkımıza teşekkür ediyoruz.

Birlikte bu zor günleri aşıp tekrar sokaklarımızın cıvıl cıvıl olduğu, misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacağımız günlere adım atacağız. Hep beraber daha güzel günleri yaşayacağız." dedi.

Kaynak: AA