Kızılcahamam Belediyesi bünyesinde "Kırsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Müdürlüğü" kuruldu

Kızılcahamam Belediyesi bünyesinde ilçedeki tarımsal projeleri tek çatı altında toplamak ve çiftçiye destek olmak amacıyla "Kırsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Müdürlüğü" kuruldu.

Kızılcahamam Belediyesi bünyesinde ilçedeki tarımsal projeleri tek çatı altında toplamak ve çiftçiye destek olmak amacıyla "Kırsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Müdürlüğü" kuruldu.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, ekim ayı meclis toplantısında alınan karar ile Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün kurulduğunu, amaçlarının ilçede turizm ile kentin en önemli ekonomik potansiyeli olan tarımı en üst noktaya çıkarmak, böylece hem çiftçinin daha fazla kazanmasını hem de ülkenin ihtiyacı olan tarımsal ve hayvansal üretimi arttırmak olduğunu söyledi.

6360 Sayılı Büyükşehir Yasası ile ilçede 104 köyün mahalleye dönüştüğünü, mahalleye dönüşen bu yerleşim yerlerinde temel geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu hatırlatan Acar, "Kızılcahamam Türkiye'nin en fazla köye sahip ilçelerinden biriydi. Bu mahalleler kırsal kimliğini koruyor. 2 Ekim tarihinde gerçekleşen meclis toplantısında oy birliği ile Kırsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Müdürlüğü'nü kurduk." dedi.

"Çiftçimiz hak ettiği parayı kazanamıyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kızılcahamam'da da asıl parayı aracı kazanıyor. Kırsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Müdürlüğü kurulmadan önce ciddi bir hazırlık yaptık. Üretici ile tüketicinin buluştuğu satış kanalları kuracağız. Ürünlerin markalaşması için çalışma yapacağız. Kızılcahamam, aracının tamamen ortadan kalktığı ilk ve örnek ilçe olacak." diyen Acar, yenik kurulan müdürlüğün üreticinin her süreçte yanında olacağını belirtti.

Acar, bu birimin tamamen kırsal kalkınma ve üretim çalışmalarına ilişkin görevlendirildiğini dile getirerek, "Bu müdürlüğü kurmamız, bu işi ciddiye aldığımızı ve omuzladığımızı gösterir. Kırsal bölgelerde sağlayacağımız güç birliği ile kalkınmayı da hızlandıracağız. Kızılcahamam'da herkes kazanacak. İlçede üretimi geliştirmeyi ve bölgemizdeki özel ürünlerin tüm Türkiye'de tercih edilebilirliğini sağlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kırsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Müdürlüğüne ilçedeki tüm muhtarların 24 saat ulaşabileceğini dile getiren Acar, "Tarım ve hayvancılık alanındaki tüm işleri mahalle muhtarlarımız ile yaşama geçireceğiz. Ayrıca bu müdürlük üretim ile alakalı tüm üniversite, vakıf, dernek, birlik, kamu ve özel kurumlarla koordineli çalışacak." ifadelerini kullandı.

Acar, Kırsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Müdürlüğüne Kahraman Özdoğan'ın getirildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan