Kızılcahamam Belediyesi aşure dağıtacak

09.09.2019 15:58

Kızılcahamam Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtacak.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, Muharrem ayının İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, 13 Eylül'de Aşağı Merkez Camisi, Yukarı Merkez Camisi ve Muhittin Camisi önünde vatandaşa aşure dağıtımı yapılacağını belirtti.

Halk arasında paylaşmanın simgesi haline gelen aşure gününün, birlik ve beraberliği perçinlediğini ifade eden Acar, şunları kaydetti:

"Muharrem ayına merhaba dediğimiz bu günlerde aşure ile sevgi, mutluluk, birlik ve beraberliği yaşıyoruz. Düzenleyeceğimiz aşure dağıtımıyla bir geleneği yaşatmış olacağız."

Kaynak: AA