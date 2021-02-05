Kızılcahamam Belediyesi araç filosuna bir araç daha ekledi
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Kızılcahamam Belediyesi araç filosuna bir araç daha ekledi

05.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:28
Kızılcahamam Belediyesi araç filosuna bir araç daha ekledi

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, araç filosuna bir otobüs daha eklediklerini belirtti.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, araç filosuna bir otobüs daha eklediklerini belirtti.

Araçların hibe yolu ile belediye araç filosuna eklendiğini kaydeden Acar, "Göreve geldiğimizden bugüne kadar Türkiye'nin termal cenneti ve aynı zamanda Türkiye'nin ilk sıfır atık ilçesi olan Kızılcahamam'a daha kaliteli ve daha hızlı hizmet verebilmek için araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz." dedi.

Süleyman Acar, şunları kaydetti:

"Öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a ilçemize vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederim. Kızılcahamam Belediyesi olarak değişen ve gelişen teknolojiyi yakından takip ederek vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Mevcut araç filomuza eklediğimiz yeni otobüsle daha verimli hizmet vermeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımıza her kanattan hizmet sunabilmek gayesi ile hizmet filomuzu daha verimli hale getirmeye, tazelemeye ve yenilemeye devam edeceğiz. Garajımıza 22 ayda 18 araç ekledik. Araçlarımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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