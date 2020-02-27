Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın Regaip Kandili mesajı

27.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:54

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Regaip Kandili nedeniyle yayımladığı mesajında, mübarek üç ayların tüm dünyada kardeşliğe ve huzura vesile olmasını diledi.



Başkan Acar mesajında şunları kaydetti:

"İslam alemi olarak mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili'ne kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

İçinde Regaip, Miraç, Berat ve Kadir gecelerini bulunduran mübarek üç aylar, İslam dünyası için sevinç, bereket ve mağfiret mevsimidir. Bu faziletli gün ve geceleri, fırsata çevirmeli, onların büyük birer nimet olduğunu unutmamalıyız.



Rahmet ve merhamet kapılarının açıldığı mübarek Regaip Kandili'nde Rabbimizden af ve bağışlanma dilerken gönül dünyamızı kirleten kin, nefret ve haksızlık gibi kötülüklerden sakınalım. Anne, babamıza, yakın çevremize her zamanki gibi sevgiyle ve iyilikle yaklaşalım. Başta İlçemiz ve ülkemiz olmak üzere tüm dünyada kardeşlik ve huzurun hakim olması için dua etmeyi unutmayalım.



Bu duygularla, bu mübarek günlerin insanlığın yaşadığı sıkıntıların sona ermesine vesile olmasını temenni ediyor; hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum."

Kaynak: AA