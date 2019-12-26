Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, imam hatip lisesi öğrencilerini ağırladı
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini kabul etti.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini kabul etti.
Okul Müdürü Celal Yılmaz, müdür yardımcısı Yusuf Saygı, öğrencilerden Mehdi Çoban, Mustafa Gökçe ve Burak Zeybek yer aldığı ziyarette, Belediye Başkanı Acar'a "Damladan Deryaya Projesi" hakkında bilgi verildi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Acar, projeye gerekli destekleri vermeye hazır olduklarını belirtti.