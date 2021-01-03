Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, temizlik çalışmalarını denetledi
03.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 03.01.2021 15:22
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçede yapılan temizlik çalışmalarını inceledi.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçede yapılan temizlik çalışmalarını inceledi.
Süleyman Acar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlamasını temizlik çalışmaları açısından fırsata çevirmek istediklerini belirtti.
Acar, temizlik çalışmaları geniş çaplı bir ekiple sürdürdüklerini ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan