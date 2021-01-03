Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, temizlik çalışmalarını denetledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, temizlik çalışmalarını denetledi

03.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 03.01.2021 15:22
Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, temizlik çalışmalarını denetledi

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçede yapılan temizlik çalışmalarını inceledi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçede yapılan temizlik çalışmalarını inceledi.

Süleyman Acar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlamasını temizlik çalışmaları açısından fırsata çevirmek istediklerini belirtti.

Acar, temizlik çalışmaları geniş çaplı bir ekiple sürdürdüklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kibariye Enis Arıkan Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Okan Buruk Ryan Babel Ersun Yanal Metin Oktay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Ocak Aydın Antalyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, temizlik çalışmalarını denetledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 15:22:22. #1.14#
title