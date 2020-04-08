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Süleyman Acar, Kızılcahamam, Polis, Güncel

Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, polisleri ve sağlık çalışanlarını unutmadı

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümünü ve Dünya Sağlık Gününü kutladı.

08.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:56
Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, polisleri ve sağlık çalışanlarını unutmadı

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümünü ve Dünya Sağlık Gününü kutladı.

Acar, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ve Kızılcahamam Devlet Hastanesini ziyaret ederek, buradaki çalışanlara ikramda bulundu.

Görevlerini fedakar bir şekilde sürdüren tüm sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Gününü, ülkesi güvende olsun diye kendi canını hiçe sayan kahraman polislerin de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümünü kutlayan Acar, "Allah emeklerinizi zayi etmesin. İyi ki varsınız." dedi.

Kaynak: AA

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