Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, polisleri ve sağlık çalışanlarını unutmadı Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümünü ve Dünya Sağlık Gününü kutladı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümünü ve Dünya Sağlık Gününü kutladı.

Acar, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ve Kızılcahamam Devlet Hastanesini ziyaret ederek, buradaki çalışanlara ikramda bulundu.

Görevlerini fedakar bir şekilde sürdüren tüm sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Gününü, ülkesi güvende olsun diye kendi canını hiçe sayan kahraman polislerin de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümünü kutlayan Acar, "Allah emeklerinizi zayi etmesin. İyi ki varsınız." dedi.

Kaynak: AA