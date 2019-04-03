Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar Mazbatasını Aldı

Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar Mazbatasını Aldı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Süleyman Acar, mazbatasını aldı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar Mazbatasını Aldı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Süleyman Acar, mazbatasını aldı.

Acar ve belediye meclisi üyeleri, İlçe Seçim Kuruluna giderek hakim Ezgi Pınar Karataş'tan mazbatasını aldı.

Mazbata töreninde, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, MHP İlçe Başkanı Muzaffer Gökmen ve diğer partililer de eşlik etti.

Kaynak: AA
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