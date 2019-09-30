Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, makamı halka açtı

Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, makamı halka açtı

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, makamı halka açtı.

30.09.2019 09:38
Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, makamı halka açtı

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, makamı halka açtı.

Acar, vatandaş ile belediye başkanlığı makamı arasındaki engellerin ortadan kaldırılması için odasının kapısını açık tutuyor.

Misafirleriyle tek tek ilgilenen Acar, kendisini ziyarete gelen 7'den 70'e tüm misafirleriyle görüşüyor.

Acar, vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyerek, çözüm üretmek için notlar alıyor.

Başkan Acar, makam odasının yanı sıra alanda da halkla sık sık bir araya geliyor.

Kaynak: AA
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