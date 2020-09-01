Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'ın esnaf ziyareti
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Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'ın esnaf ziyareti

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, esnaf ziyaretinde bulundu.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'ın esnaf ziyareti
01.09.2020 13:09 | Son Güncelleme: 01.09.2020 13:09

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, esnaf ziyaretinde bulundu.

Acar, Şehit Mehmet Erdem Caddesin'deki esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler diledi.

Esnafla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Acar, bir kıraathaneye giderek vatandaşlarla da bir araya geldi.

Acar, Kızılcahamam ve vatandaşları en iyi konuma getirme çabası içerisinde olduklarını söyledi.

Acar, şöyle konuştu:

"Yeter ki esnafımızın işi iyi olsun, halkımızın yüzü gülsün. Sorunları yerinde görmek, ortak akılla sorunları çözmek, belediyenin çalışmalarını halka anlatmak, partili, partisiz ayrımı yapmadan esnafı dolaşarak şehrin sorunlarını dinliyoruz. Çalışmalarımızı halkla paylaşıyoruz. Sadece seçim öncesi değil, her gün çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Halkla bütünleşerek yapılacak hizmetlerin daha verimli ve isabetli olacağını düşünüyoruz."

Esnaf da ziyaretlerinden dolayı Acar'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

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