Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, esnafın yeni yılını kutladı
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Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, esnafın yeni yılını kutladı

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, şehir merkezindeki esnafı ziyaret etti.

02.01.2020 10:50 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:50
Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, esnafın yeni yılını kutladı

Belediye Başkanı , şehir merkezindeki esnafı ziyaret etti.

Acar, yılın ilk günlerinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşların yeni yılını kutladı.

Esnaf ve vatandaşların talep ve görüşlerini dinleyen Acar, onlarla çay içti, sohbet etti.

Vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirtti.

Kaynak: AA
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