Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan ziyaret
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, İmam Hatipliler Haftası dolayısıyla İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, İmam Hatipliler Haftası dolayısıyla İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.
Başkan Acar, bir araya geldiği öğrencilere kendi öğrencilik yıllarını anlattı, tavsiyelerde bulundu.
Öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Acar, Okul Müdürü Ahmet Çalıkıran'a teşekkür etti.
Acar'a ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş da eşlik etti.