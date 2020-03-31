Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
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Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel

Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışladığını bildirdi.

31.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:28
Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışladığını bildirdi.

Belediye Başkanı Acar, yaptığı açıklamada, zor günleri birlik ve dayanışmayla aşacaklarını belirtti.

Salgına karşı mücadelede galip çıkacaklarını dile getiren Acar, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'başlattığı ve öncülük ettiği Milli Dayanışma Kampanyası birlik ve beraberliğimizin somut sonuçlarını ortaya koyacaktır. Kendilerine öncülüğü ve yol açıcılığı için şükranlarımı sunuyorum. Kampanyaya ben de bir maaşımla katılıyorum. Biz birlikte Türkiye'yiz, birlikte güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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