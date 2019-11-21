Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'a ziyaretler
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Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'a ziyaretler

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ile Dağlık Karabağ Azerbaycan Topluluğu Başkanı Tural Genceliyev Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar 'ı ziyaret etti.

21.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:54
Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'a ziyaretler

Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ile Azerbaycan Topluluğu Başkanı Tural Genceliyev Belediye Başkanı 'ı ziyaret etti.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret eden Büyükelçi İbrahim ve Dağlık Karabağ Azerbaycan Topluluğu Başkanı Genceliyev, Başkan Acar'a farklı alanlarda iş birliği yapmayı umut ettiklerini ifade etti.

Başkan Acar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretin ardından Başkan Acar, konuklarını Kızılcahamam'daki Hocalı Anıtı ve müzesine götürdü.

Kaynak: AA
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