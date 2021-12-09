Kızılcahamam'a yüksek gerilim trafo merkezi kurulacak - Haberler
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Kızılcahamam'a yüksek gerilim trafo merkezi kurulacak

Kızılcahamam'a yüksek gerilim trafo merkezi kurulacak
AA / Osman Karaslan - Haberler | Güncel

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde elektrik kesilmesinin önüne geçmek için yüksek gerilim trafo merkezi kurulacağı bildirildi.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde elektrik kesilmesinin önüne geçmek için yüksek gerilim trafo merkezi kurulacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı yazılı açıklamada, sorunları çözüme kavuşturarak Kızılcahamam için projeler ürettiklerini belirtti.

Kızılcahamam'ın elektrik ihtiyacının Gerede ve Kahramankazan hatları üzerinden sağlandığına değinen Acar, bu nedenle özellikle kötü hava koşullarında sık sık elektrik kesintisinin yaşandığını kaydetti.

Acar, sorunu çözmek adına yaptıkları girişimlerin netice verdiğini vurgulayarak, "Müjdelemek isterim, ilçemize yüksek gerilim trafo merkezi kazandırıyoruz." ifadesini kullandı.

Merkez sayesinde Kızılcahamam'da artık bu nedenle elektrik kesintilerinin olmayacağı dile getiren Acar, trafo merkezinin Kızılcahamam'a hayırlı olmasını dileyerek emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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AA / Osman Karaslan - Son Dakika Haberleri

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