Kızılcahamam'a yapılacak spor salonunun projesi onaylandı

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, TOKİ Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine yapılacak spor salonu projesinin imzalandığını bildirdi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, TOKİ Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine yapılacak spor salonu projesinin imzalandığını bildirdi.

Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçeye yeni bir spor salonu kazandırılacağını belirtti.

TOKİ Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine yapacakları spor salonu projesi sözleşmesini imzaladıklarını aktaran Acar, "Güreş antrenman salonu olarak da kullanılabilecek bu kompleks, öğrencilerimizin yanı sıra tüm halkımıza hizmet edecek. İlçemizin sosyal ve kültürel yaşamına katkısı olacak projemizle, çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatında sporun önemini arttırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Spor salonunun ilçeye değer katacağını ifade eden Acar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile spor salonun ilçeye kazandırılmasında emeği bulunan diğer yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan