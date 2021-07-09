Kızılcahamam'a Üst Geçit Yapılıyor
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Kızılcahamam'a Üst Geçit Yapılıyor

Kızılcahamam'a Üst Geçit Yapılıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Kızılcahamam D-750 karayolu üzerinde Kızılcahamam Adem Özbekler Kültür Merkezi ve Şehit Hakan Gülşen Tusaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında yaya üst geçidi olarak kullanılan üst geçit yapılan köprülü kavşak sebebi ile yıkılmıştır.

Kızılcahamam D-750 karayolu üzerinde Kızılcahamam Adem Özbekler Kültür Merkezi ve Şehit Hakan Gülşen Tusaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında yaya üst geçidi olarak kullanılan üst geçit yapılan köprülü kavşak sebebi ile yıkılmıştır. Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın karayolları bölge müdürü ile görüşme sonrası yapılmaya başladı. Başkan Acar Yaptığı Açıklamada; İlçemizin iki yakasını bağlayan, Hastane Kavşağı ve Yol inşaatı projesinde sona yaklaşıyoruz. Proje kapsamında yaya güvenliğin daha da artırılması için üst geçit çalışmalarına da başlandı. Bitmesine çok az kalan proje tamamlandığında inşallah bölgede yaşanan trafik kazaları en aza indirgencek, siz değerli hemşehrilerimiz son derece güvenli yol ve üst geçitten ulaşımlarını sağlama imkanı bulacaksınız. Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ise yaptığı açıklamada; Kızılcahamam Tusaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kızılcahamam Terminali arasındaki üstgeçit aynı yerine yenilenerek inşaa ediliyor. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından öğrencilerimizin güvenliği için çelik aksamlı olarak tasarlanan üstgeçidin montaj çalışmaları hızla devam ediyor.

Kaynak: Habermetre

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