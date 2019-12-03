Kızılcahamam'a mevsimin ilk karı yağdı
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Kızılcahamam'a mevsimin ilk karı yağdı

Kışın gelmesiyle birlikte tüm yurtta etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, Kızılcahamam'da da yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

03.12.2019 09:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:07
Kızılcahamam'a mevsimin ilk karı yağdı

Kışın gelmesiyle birlikte tüm yurtta etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, 'da da yüksek kesimleri beyaza bürüdü.


Ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı kendini 'da da gösterdi. Ankara'nın kuzey kesimlerinde yer alan Kızılcahamam Işık Dağı başta olmak üzere Eğerli bölgesi yaylalarında, Yıldırım bölgesi ve Soğuksu Milli Parkı'nda çam ormanları karla kaplandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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