Kızılcahamam 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Açıldı
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Kızılcahamam 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Açıldı

Kızılcahamam 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Açıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, "5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni"nde Türkiye'nin İlk Sıfır Atık İlçesi Kızılcahamam'da tamamlanan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinin de açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, "5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni"nde Türkiye'nin İlk Sıfır Atık İlçesi Kızılcahamam'da tamamlanan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinin de açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Pendik millet bahçesinde düzenlenen "5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni"nde, pilot ilçe Kızılcahamam'daki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinin de açılışını gerçekleştirdi. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile ülkemizdeki çevre projelerinin toplu açılış töreni yapıldı. Bu kapsamda İsmetpaşa Mahallemiz'deki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimiz, açılışı yapılan 5 adet atık getirme merkezine dahil edildi. " ifadelerini kullandı. "Sıfır Atık pilot ilçesi olan doğa harikası Kızılcahamam'ı çevre projelerimizle de her gün daha ileriye götürüyoruz" diyen Acar, "Cennet ilçemizin, Sıfır Atık pilot ilçesi seçilmesinde ve yatırımlarımızda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımızın eşi Sn. Emine Erdoğan Hanımefendi ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum'a şükranlarımı arz ediyor, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimizin ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İlçemizi her alanda gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız projelerimizle ihya etmeye devam edeceğiz. " şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre

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Kızılcahamam 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Açıldı - Haberler
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