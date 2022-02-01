Kızılcabölükspor'un konuğu 52 Orduspor
Demirören Haber Ajansı - Spor
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 10 maçında 4 galibiyet, 6 beraberlik alan düşme hattının 3 puan üstündeki Kızılcabölükspor, yarın evinde Play-Off hattında yer alan 52 Orduspor FK ile kozlarını paylaşacak.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 10 maçında 4 galibiyet, 6 beraberlik alan düşme hattının 3 puan üstündeki Kızılcabölükspor, yarın evinde Play-Off hattında yer alan 52 Orduspor FK ile kozlarını paylaşacak. Kızılcabölük Semt Sahası'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Grupta 21 puanla 15'inci sırada yer alan sarı-kırmızılı takım, 32 puanı bulunan 5'inci basamaktaki rakibini yenerek namağlup serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Demirören Haber Ajansı - Spor