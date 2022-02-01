Kızılcabölükspor'un konuğu 52 Orduspor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kızılcabölükspor'un konuğu 52 Orduspor

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kızılcabölükspor'un konuğu 52 Orduspor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 10 maçında 4 galibiyet, 6 beraberlik alan düşme hattının 3 puan üstündeki Kızılcabölükspor, yarın evinde Play-Off hattında yer alan 52 Orduspor FK ile kozlarını paylaşacak.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 10 maçında 4 galibiyet, 6 beraberlik alan düşme hattının 3 puan üstündeki Kızılcabölükspor, yarın evinde Play-Off hattında yer alan 52 Orduspor FK ile kozlarını paylaşacak. Kızılcabölük Semt Sahası'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Grupta 21 puanla 15'inci sırada yer alan sarı-kırmızılı takım, 32 puanı bulunan 5'inci basamaktaki rakibini yenerek namağlup serisini sürdürmeyi hedefliyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Kızılcabölükspor, Play Off, Orduspor, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title