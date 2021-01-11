Kızılcabölükspor Oğuzhan'la anlaştı
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Kızılcabölükspor Oğuzhan'la anlaştı

11.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:48
Kızılcabölükspor Oğuzhan'la anlaştı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Kızılcabölükspor, eski oyuncusu Oğuzhan Türkmen'le sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Kızılcabölükspor, eski oyuncusu Oğuzhan Türkmen'le sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Sezonun ilk yarısında Gölcükspor'da 9 karşılaşmada görev alan 33 yaşındaki santrfor, 2 kez rakip fileleri sarstı. Sarı-kırmızılı takımda 2018-19 sezonunda 30 maçta 14 gol, 5 asistle oynayan Oğuzhan, "Yeniden Kızılcabölükspor forması giyeceğim için heyecanlıyım. Burası benim evim. Sezonun ikinci yarısında güzel günler göreceğiz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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