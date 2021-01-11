Kızılcabölükspor Oğuzhan'la anlaştı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Kızılcabölükspor, eski oyuncusu Oğuzhan Türkmen'le sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Sezonun ilk yarısında Gölcükspor'da 9 karşılaşmada görev alan 33 yaşındaki santrfor, 2 kez rakip fileleri sarstı. Sarı-kırmızılı takımda 2018-19 sezonunda 30 maçta 14 gol, 5 asistle oynayan Oğuzhan, "Yeniden Kızılcabölükspor forması giyeceğim için heyecanlıyım. Burası benim evim. Sezonun ikinci yarısında güzel günler göreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı