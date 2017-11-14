Kızılcabölükspor Liderlik İstiyor
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Arsinspor'u yenerek zirve takibini sürdüren Kızılcabölükspor, liderlik hesapları yapıyor.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Arsinspor'u yenerek zirve takibini sürdüren Kızılcabölükspor, liderlik hesapları yapıyor. Grupta 12 haftada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, lider Utaş Uşakspor'un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Teknik Direktör Hasan Şermet, maç başına 2 puan ortalamasının üzerine çıktıklarını belirterek, "Bu istikrarımızı sürdürerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu hafta Tarsus İdman Yurdu'nu deplasmanda yenersek koltuğu devralabiliriz" dedi. - Denizli