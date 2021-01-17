Kızılcabölükspor kanat oyuncusu aldı
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Kızılcabölükspor kanat oyuncusu aldı

17.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:50
Kızılcabölükspor kanat oyuncusu aldı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Lig ekibi Kızılcabölükspor, 2'nci Lig temsilcisi Uşakspor'dan kanat oyuncusu Alperen Kahraman'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Lig ekibi Kızılcabölükspor, 2'nci Lig temsilcisi Uşakspor'dan kanat oyuncusu Alperen Kahraman'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Uşakspor altyapısında yetişen 20 yaşındaki futbolcu sezonun ilk yarısında 1 maçta forma giydi. Kızılcabölükspor formasını giyeceği için heyecanlı olduğunu belirten Alperen, "Her iki taraf için de hayırlı olsun. Kızılcabölükspor forması giyeceğim için mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.


- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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