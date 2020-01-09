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Kızılcabölükspor'dan iki takviye

TFF 3. Lig 1. Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kızılcabölükspor, ara transfer harekatını sürdürüyor.

09.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:12
Kızılcabölükspor'dan iki takviye

TFF 3. Lig 1. Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kızılcabölükspor, ara transfer harekatını sürdürüyor. temsilcisi, TFF 1. Lig ekibi Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan kaleci Asil Kaan Eryılmaz ve Bölgesel Amatör Lig takımı Torbalıspor'dan kanat oyuncusu Murat Arslan'la anlaştı. İki futbolcu da 2.5 yıllık sözleşmelere imza attı. 22 yaşındaki kaleci Asil Kaan, 1. Lig'de 4 maçta şans buldu. Aynı yaştaki Murat, Torbalı ekibiyle ilk yarıda 3 gol atıp, 5 asist yaptı. Kızılcabölükspor ara transferde daha önce Fatih Şen, Emre İşçiler, Polat Ertek ve Semih Durmuş'u kadrosuna katmıştı.


Kaynak: DHA
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