Kızılcabölükspor'dan 2 takviye daha

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktörlüğe eski çalıştırıcılarından Hasan Şermet'i getirip kadrosunu büyük oranda yenileyen Kızılcabölükspor, 2 takviye daha yaptı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktörlüğe eski çalıştırıcılarından Hasan Şermet'i getirip kadrosunu büyük oranda yenileyen Kızılcabölükspor, 2 takviye daha yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, geçen sezon ilk yarıda Şermet'in de görev yaptığı Nazilli Belediyespor'da şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Akif Şerifoğlu ve İçel İdmanyurdu'ndan 27 yaşındaki forvet Emre Tekin Pınar'la anlaştı. Kızılcabölük, daha önce dış transferde Bergama Belediyespor'dan stoper Ali Aydın, Şile Yıldızspor'dan stoper Mustafa Acar ve kanat oyuncusu Adem Aydın, Alemdağspor'dan kaleci Muzaffer Sarıibrahim, Adıyaman 1954'ten sol bek Sami Can Özcan, Çengelköyspor'dan sağ bek Tevfik Şanver ve Cizrespor'dan orta saha oyuncusu Özgür Kedikli'yi almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı