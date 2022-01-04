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Kızılcabölükspor'da veda zamanı

Kızılcabölükspor'da veda zamanı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, santrfor Kıvanç Salihoğlu, sağ bek Tevfik Şanver ve sol bek Sami Can Özkan ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, santrfor Kıvanç Salihoğlu, sağ bek Tevfik Şanver ve sol bek Sami Can Özkan ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı. Sami Can, sarı-kırmızılı formayı 2, Tevfik 10, Kıvanç ise 17 maçta terletti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugüne kadar verdikleri hizmetler için Kıvanç Salihoğlu, Tevfik Şanver ve Sami Can Özkan'a teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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