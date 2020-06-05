Kızılcabölükspor'da şanssız sakatlık TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor'da kaleci Amaç Ulaş Bayram'ın şanssız sakatlığı teknik heyetin keyfini kaçırdı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor'da kaleci Amaç Ulaş Bayram'ın şanssız sakatlığı teknik heyetin keyfini kaçırdı. Sarı-kırmızılı takımın birinci kalecisi konumundaki Amaç Ulaş'ın bireysel antrenman yaparken elinin kırıldığı açıklandı. Ameliyat olan 24 yaşındaki eldivenin 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ameliyat olan oyuncumuz Amaç Ulaş Bayram'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

- Denizli

Kaynak: DHA