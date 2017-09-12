Kızılcabölükspor'da Osmaniyespor Maçı Hazırlıkları

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Kızılcabölükspor, Osmaniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Hasan Şermet, nezaretinde Şirinköy Stadı'nda gerçekleşen antrenman düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından rejenerasyon çalışması ile tamamlandı.



Kızılcabölükspor Teknik Direktörü Hasan Şermet, gazetecilere yaptığı açıklamada, deplasmandan 3 puan ile ayrılmak istediklerini söyledi.



Lige istedikleri gibi başladıklarını belirten Şermet, "Deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Kızılcabölükspor küçük bir mahalle takımı olmasına rağmen bu ligin en iyi takımlarından birisi olduğunu gösterdi." dedi.