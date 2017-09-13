Kızılcabölükspor'da Hedef Galibiyet

ÜÇÜNCÜ Lig 3'üncü Grup'ta Düzyurt deplasmanından 1 puanla dönen Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor, cumartesi günü yine deplasmanda oynayacağı Osmaniyespor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.



Önümüzdeki hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'u konuk edeceklerini hatırlatan teknik direktör Hasan Şermet, "Hedefimiz ligde 3 puan, kupada da tur" dedi. Geçen hafta Düzyurt karşısında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirten Hasan Şermet, şöyle devam etti:



"Ne yazık ki hakem kararlarının maçın önüne geçtiği bir doksan dakika yaşadık. Şimdi Osmaniyespor müsabakasına odaklandık. Bu deplasmandan galibiyetle dönüp, kupada Ümraniyespor önüne moralli çıkmak istiyoruz." - Denizli