Kızılcabölükspor'da 4 bilet kesildi
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Kızılcabölükspor'da 4 bilet kesildi

Kızılcabölükspor'da 4 bilet kesildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonu 10'uncu sırada tamamlayan Kızılcabölükspor'da, sözleşmeleri sona eren 4 oyuncu ile yollar ayrıldı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonu 10'uncu sırada tamamlayan Kızılcabölükspor'da, sözleşmeleri sona eren 4 oyuncu ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, sezon başında transfer edilen Erdem Korkmaz Güner, İlyas Türengül, Ömürcan Yıldırımlı ve Semih Mustafa Usta ile vedalaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugüne kadar verdikleri hizmetler için kendilerine teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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