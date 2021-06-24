Kızılcabölükspor'da 10 oyuncu daha ayrıldı
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Kızılcabölükspor'da 10 oyuncu daha ayrıldı

Kızılcabölükspor'da 10 oyuncu daha ayrıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor'da sözleşmeleri sona eren 10 oyuncu ile yollar ayrıldı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor'da sözleşmeleri sona eren 10 oyuncu ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım Abdullah Altıntaş, Asil Kaan Güler, Berkan Afşarlı, Ertuğrul Yıldırım, Hamit Bayraktar, Hayrettin Cengiz, Kıvanç Salihoğlu, Mustafa Altun, Oğuzhan Türkmen ve Ozan Şamiloğlu ile vedalaştı.

Daha önce Hüseyin Solaklı, Atalay Gürel, Kadir Kurt, Emre Sağlık, Murathan Sütcü, Alperen Kahraman, Erdem Korkmaz Güner, İlyas Türengül, Ömürcan Yıldırımlı ve Semih Mustafa Usta ile yolları ayıran Denizli temsilcisinde toplam 20 futbolcu takımdan gitmiş oldu. Teknik Direktör Tansu Yaan'la da yola devam etmeyen Kızılcabölükspor, yarın olağan genel kurula gidecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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